Самарская актриса Лукерья Ильяшенко примерила новые украшения

Самарская актриса Лукерья Ильяшенко примерила новые украшенияВчера, 22:20
Ее работы известны зрителям. Подписчики полагают, что именно антикварные украшения должны сопровождать актрису. Однако некоторые комментаторы вспомнили, что «старая ювелирка» несет ауру прежних владельцев, которая не всегда может быть полезной. Сама актриса тоже озабочена этой проблемой. Чужие «камни» ей не нужны, однако пласт времени облагораживает бриллианты. Посетители предлагают кинодиве поискать роль в каком-нибудь сериале, где бы эти украшения появились несколько раз крупным планом.
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