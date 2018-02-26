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| | Самарская актриса Лукерья Ильяшенко примерила новые украшения

Самарская актриса Лукерья Ильяшенко примерила новые украшения

Вчера, 22:20
Артистка показала в социальной сети свои новые ювелирные украшения. Это антиквариат и стоит очень дорого. Лукерья Ильяшенко специализируется на исторических образах.

Самарская актриса Лукерья Ильяшенко примерила новые украшения


Ее работы известны зрителям. Подписчики полагают, что именно антикварные украшения должны сопровождать актрису. Однако некоторые комментаторы вспомнили, что «старая ювелирка» несет ауру прежних владельцев, которая не всегда может быть полезной. Сама актриса тоже озабочена этой проблемой. Чужие «камни» ей не нужны, однако пласт времени облагораживает бриллианты. Посетители предлагают кинодиве поискать роль в каком-нибудь сериале, где бы эти украшения появились несколько раз крупным планом.

Сама актриса сделала скептическую сопроводительную подпись под фотографиями. Она не намерена быть рабой вещей, а хочет служить вечному искусству.
Сергей Денисов
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