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| | Эван Макгрегор разводится с женой и расстается с молодой любовницей

Эван Макгрегор разводится с женой и расстается с молодой любовницей

Вчера, 21:20
Шотландский актер Эван Макгрегор, которому в этом году исполнится 47 лет, разводится со своей 51-летней супругой Ив Мавракис. Помимо семейной драмы звезда фильмов «На игле», «Мулен Руж», «Звездные войны», «Ангелы и демоны» расстается с молодой любовницей Мэри Элизабет Уинстед.

Эван Макгрегор разводится с женой и расстается с молодой любовницей

 

33-летняя актриса не желает больше слышать в свой адрес упреки в том, что она развалила счастливый брак, длящийся 22 года. Эван Макгрегор и Ив Мавракис не живут вместе с весны прошлого года. Сейчас режиссер официально подал на развод. Актриса Мэри Элизабет Уинстед не хочет слыть разлучницей, поэтому решила оставить своего любовника. Сейчас поклонники вспоминают о существовании кармы и необходимости платить за свои грехи, когда говорят об Эване Макгрегоре. Мужчина бросил жену, но сам остался одиноким, так как его оставила молодая пассия.

У режиссера с супругой четыре дочери возрастом от шести до 21 года, двое из которых приемные. Мэри Элизабет Уинстед известна по участию в картинах «Черное Рождество», «Доказательство смерти», «Нечто» и прочих.
Домбровский Сергей
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