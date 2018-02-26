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| | Юлия Ковальчук трогательно поздравила Алексея Чумакова с годовщиной отношений

Юлия Ковальчук трогательно поздравила Алексея Чумакова с годовщиной отношений

Сегодня, 12:51
Накануне Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков отметили 10 годовщину отношений, артистка поздравила супруга в личном микроблоге нежным и трогательным стихом.

Юлия Ковальчук трогательно поздравила Алексея Чумакова с годовщиной отношений

 

25 февраля Юлия Ковальчук разместила в личном микроблоге трогательное стихотворение, строки она посвятила своему супругу Алексею Чумакову в честь 10-летия их отношений. В публикации исполнительница отметила, что хочет быть с мужем до старости, ведь он ее «каменная стена» и «тихая гавань». В строках Ковальчук призналась, что и в их семье бывают ссоры, когда «минута грусти, как целый век». Публикацию артистка сопроводила фото на фоне природы. Пара запечатлена в футболках с надписью «10 лет» на английском. Запись оценили более 30 тысяч человек. Поклонники поздравили супругов с такой важной датой и пожелали еще долгие годы прожить вместе в любви и согласии.

Напомним, что поженились артисты в 2013 году через пять лет после начала отношений. В прошлом году у пары появилась дочь.
Виктория Озерова
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