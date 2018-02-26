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| | Целители и экстрасенсы хотят заработать на горе Светланы Рожковой

Целители и экстрасенсы хотят заработать на горе Светланы Рожковой

Сегодня, 12:49
Российская актриса, участница передачи «Аншлаг» Светлана Рожкова имеет аутоимунное заболевание печени. Долго звезда не рассказывала о своих проблемах со здоровьем даже родственникам.

Целители и экстрасенсы хотят заработать на горе Светланы Рожковой

 

Состояние Рожковой ухудшилось, женщина обратилась за помощью в больницу. Врачи обследовали пациентку, жалующуюся на боль в сердце. Оказалось, что артистка имеет серьезные проблемы с печенью. Сейчас Рожкову поддерживают ее супруг и дочери Варвара и Яна. Для борьбы с недугом нужны немалые материальные затраты, родственники помогают женщине справиться со сложностями.

В последнее время Рожковой начали звонить различного рода целители и экстрасенсы. Эти люди предлагают актрисе по бюджетной стоимости «эффективное» лечение народными средствами. Рожкова отказывается от помощи колдунов, так как они довели до могильной плиты ее отца. Папа звезды страдал онкологическим заболеванием и полагался на целителей, но их методы лечения только ухудшили его состояние. Рожкова доверяет исключительно официальной медицине. На данный момент есть хоть небольшие, но улучшения. Актриса надеется на полное восстановление.
Домбровский Сергей
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