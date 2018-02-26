Целители и экстрасенсы хотят заработать на горе Светланы Рожковой

Российская актриса, участница передачи «Аншлаг» Светлана Рожкова имеет аутоимунное заболевание печени. Долго звезда не рассказывала о своих проблемах со здоровьем даже родственникам.

Домбровский Сергей

Состояние Рожковой ухудшилось, женщина обратилась за помощью в больницу. Врачи обследовали пациентку, жалующуюся на боль в сердце. Оказалось, что артистка имеет серьезные проблемы с печенью. Сейчас Рожкову поддерживают ее супруг и дочери Варвара и Яна. Для борьбы с недугом нужны немалые материальные затраты, родственники помогают женщине справиться со сложностями.В последнее время Рожковой начали звонить различного рода целители и экстрасенсы. Эти люди предлагают актрисе по бюджетной стоимости «эффективное» лечение народными средствами. Рожкова отказывается от помощи колдунов, так как они довели до могильной плиты ее отца. Папа звезды страдал онкологическим заболеванием и полагался на целителей, но их методы лечения только ухудшили его состояние. Рожкова доверяет исключительно официальной медицине. На данный момент есть хоть небольшие, но улучшения. Актриса надеется на полное восстановление.