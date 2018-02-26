Анна Хилькевич заплакала от беспомощности на свадьбе с пенсионером

Российская актриса Анна Хилькевич стала участницей набирающего популярность шоу «Звезда под гипнозом». В рамках этой передачи ведущие проверяли способность Исы Багирова воздействовать на сознание знаменитостей.

Домбровский Сергей

По словам гипнотизера, привить настоящую любовь к человеку невозможно, поскольку она исходит из сердца и неподвластна разуму, но некоторое внушение сделать можно. Анна Хилькевич в подавленном состоянии согласилась расписаться с пенсионером. На свадьбе актриса не сдержала слез. Звезда спросила у пожилого человека, решившего стать ее мужем, можно ли остановить процесс. Мужчина ответил, что через пару минут все закончится. Анна Хилькевич разрыдалась от беспомощности, но ответила согласием на предложение пенсионера.Далеко не все поверили в истинную способность гипноза воздействовать на сознание человека. Известный шоумен Гарик Харламов заявляет, что данное шоу является постановкой, рассчитанной на наивных людей. Максим Галкин напоминает о растущей популярности передачи «Звезда под гипнозом». Зрители обожают смотреть эту программу в выходные. Некоторые верят в эффективность гипноза. По словам психологов, попадают под влияние специалиста только те граждане, которые самостоятельно хотят поддаться внушению. Без желания человека ничего не произойдет.