Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Мнения

Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Российский шоу-бизнес «За!» отечественный спорт.

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

От Редактора

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

Как давно пришельцы на Земле?

Сюжеты :

В Канаде в результате массового ДТП пострадали 40 человек Google Earth: Обнаружена загадочная полоса вокруг Земли ЛДПР будет добиваться отмены закона «О дружбе с Украиной» Певица Анастасия Стоцкая попала в базу данных «Миротворца» В метро Москвы беременным девушкам начнут раздавать особые значки «Чуть не умер»: Актер Кевин Смит госпитализирован с сердечным приступом СКР выясняет причины внезапной смерти школьницы в ресторане «Макдональдс» в Костроме «Почта России» пресекла пересылку пулемета «Калашникова» Умер художник, создавший ковбоя Вуди из мультфильма «История игрушек» Робот Анна обслужит корпоративных клиентов Сбербанка Спортивная драма «Лёд» стала лидером российского проката Экс-участницу «Битвы экстрасенсов» поздравляют с беременностью
| | Анна Семенович: Понедельник как Новый год

Анна Семенович: Понедельник как Новый год

Сегодня, 12:22
Анна Семенович в личном микроблоге в Instagram рассказала поклонникам, что каждый понедельник она ставит себе цели на неделю и старается достичь их в течение семи дней.

Анна Семенович: Понедельник как Новый год

 

В своем Instagram-аккаунте Анна Семенович поделилась мыслями по поводу начала новой недели. Артистка сравнила понедельник с Новым годом, поскольку каждый раз она ставит себе цели на семь дней и старается их достичь. Ведущая отметила, что наслаждается процессом во время пути к новым достижениям. Певица поинтересовалась у подписчиков, готовы ли они к новым победам. Запись Семенович сопроводила снимком, на котором она запечатлена в платье-пиджаке насыщенного бордового цвета и босоножками в тон ему.

Поклонники поддержали артистку, пожелав ей продуктивной рабочей недели и отметив, что они готовы к новым достижениям. Многие обратили внимание на наряд ведущей, назвав Семенович «королевой» и «красоткой». За считанные минуты пост оценили более тысячи человек.
Виктория Озерова
Новости по теме
Семенович: Внутри меня живет маленькая девочка
Семенович: Внутри меня живет маленькая девочка

Анна Семенович продолжает активно вести личный микроблог. В Instagram звезда призналась поклонникам, что она всегда остается маленькой девочкой.

Анна Семенович насмешила фанатов новым клипом «Корпоратив»
Анна Семенович насмешила фанатов новым клипом «Корпоратив»

Популярная певица Анна Семенович презентовала свой новый шутливый новогодний видеоклип на песню «Корпоратив». Поклонники оценили видеоработу и назвали клип

Анна Семенович осваивает профессию пилота
Анна Семенович осваивает профессию пилота

Певица Анна Семенович недавно опубликовала фото в своём Instagram, на котором она запечатлена в кабине вертолёта. По словам звезды, сейчас она проходит лётные

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости