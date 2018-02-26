Анна Семенович: Понедельник как Новый год

Анна Семенович в личном микроблоге в Instagram рассказала поклонникам, что каждый понедельник она ставит себе цели на неделю и старается достичь их в течение семи дней.

Виктория Озерова

В своем Instagram-аккаунте Анна Семенович поделилась мыслями по поводу начала новой недели. Артистка сравнила понедельник с Новым годом, поскольку каждый раз она ставит себе цели на семь дней и старается их достичь. Ведущая отметила, что наслаждается процессом во время пути к новым достижениям. Певица поинтересовалась у подписчиков, готовы ли они к новым победам. Запись Семенович сопроводила снимком, на котором она запечатлена в платье-пиджаке насыщенного бордового цвета и босоножками в тон ему.Поклонники поддержали артистку, пожелав ей продуктивной рабочей недели и отметив, что они готовы к новым достижениям. Многие обратили внимание на наряд ведущей, назвав Семенович «королевой» и «красоткой». За считанные минуты пост оценили более тысячи человек.