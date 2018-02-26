Рэпер Face атаковал США на медведе и переспал с женой Обамы

В клипе появляется один из главных супергероев Marvel Капитан Америка. Он вступает в драку с упомянутым медведем, а пьяный русский десантник сражается с темнокожим мужчиной. Все это действие, достойное многомиллионного блокбастера, разворачивается на фоне горящих флага США, небоскребов и Белого дома. Ролик был размещен на официальном YouTube-канале артиста.
Тем не менее, не так давно, 13 февраля, рэпер размещал на просторах своего Twitter серию публикаций, в которых он призывает молодежь «сваливать» из России и всячески критикует правительство. Отдельно досталось оппозиционеру Алексею Навальному, который, по мнению рэпера, ничего предложить не может и Павлу Грудинину, который восхваляет Сталина. По словам Face, это поступок «конченого человека».
«Я не пытаясь вести себя, как кандидат в президенты, чтобы что-то предлагать, просто так как я имею влияние на большую часть молодежи в этой стране, я хочу, чтобы они знали правду не более», - написал артист.