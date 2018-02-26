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| | Рэпер Face атаковал США на медведе и переспал с женой Обамы

Рэпер Face атаковал США на медведе и переспал с женой Обамы

Сегодня, 12:06
На просторах YouTube появился новый клип российского рэпера Face на «патриотическую» песню «Я роняю Запад». В нем в гротескных тонах представлен сам рэпер, который верхом на гигантском медведе атакует США. Также Face рассказывает в треке о своих половых отношениях с дочерью Дональда Трампа и бывшей первой леди США Мишель Обамой.

Рэпер Face атаковал США на медведе и переспал с женой Обамы

 

В клипе появляется один из главных супергероев Marvel Капитан Америка. Он вступает в драку с упомянутым медведем, а пьяный русский десантник сражается с темнокожим мужчиной. Все это действие, достойное многомиллионного блокбастера, разворачивается на фоне горящих флага США, небоскребов и Белого дома. Ролик был размещен на официальном YouTube-канале артиста.

Тем не менее, не так давно, 13 февраля, рэпер размещал на просторах своего Twitter серию публикаций, в которых он призывает молодежь «сваливать» из России и всячески критикует правительство. Отдельно досталось оппозиционеру Алексею Навальному, который, по мнению рэпера, ничего предложить не может и Павлу Грудинину, который восхваляет Сталина. По словам Face, это поступок «конченого человека».

Рэпер Face атаковал США на медведе и переспал с женой Обамы

 

«Я не пытаясь вести себя, как кандидат в президенты, чтобы что-то предлагать, просто так как я имею влияние на большую часть молодежи в этой стране, я хочу, чтобы они знали правду не более», - написал артист.
Николай Офицеров
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