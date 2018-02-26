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| | Похудевшую и стильную Ларису Гузееву завалили комплиментами

Похудевшую и стильную Ларису Гузееву завалили комплиментами

Сегодня, 11:49
Ведущая телевизионного шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева смогла восхитить своих поклонников, опубликовав снимки на фоне заледеневшего озера Байкал. Но восторг фанатов вызвала не природная ценность, а сама актриса и ведущая, которая смогла серьезно похудеть, а также начала выбирать стильные образы, которые дополняли ее и без того прекрасный образ.

Похудевшую и стильную Ларису Гузееву завалили комплиментами

 

Позитивные преображения Гузеевой в последнее время то и дело приводят к тому, что в секции комментариев артистку просто-таки боготворят. Артистка смогла сильно похудеть и изменить свой стиль в одежде. Теперь она предпочитает образы, которые вполне могли бы появится на дорожках недели моды в Милане. Этими нарядами она лишь подчеркивает свою фигуру.

Гузеева недавно отправилась на Байкал, где разместила неописуемой красоты снимок на просторах своего Instagram. На фото артистка позирует в просторных брюках, шубе, а также в разноцветном платке. Поклонники отметили, что Лариса выглядит просто прекрасно, но переживали из-за того, что телеведущая, по их мнению, слишком легко одета для суровых сибирских морозов. В следующий раз, по мнению пользователей, следует одеваться куда теплее.

Стоит добавить, что метаморфозы Гузеевой происходят уже достаточно продолжительное время, потому подписчики всерьез задумались о том, что актриса наняла себе персонально стилиста, который следит за ее гардеробом и внешним видом.
Николай Офицеров
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