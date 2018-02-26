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| | Над обидчиком Анастасии Волочковой издеваются за решеткой

Над обидчиком Анастасии Волочковой издеваются за решеткой

Сегодня, 11:44
Российская прима-балерина обвинила Александра Скиртача в мошенничестве, мужчина попал в тюрьму. Недавно супруга заключенного пожаловалась журналистам на то, что над ее мужем издеваются за решеткой.

Над обидчиком Анастасии Волочковой издеваются за решеткой

 

Жена Скиртача обратилась за помощью в юридическую фирму Екатерины Гордон. Правозащитники отстаивают интересы арестанта, но если его вину докажут, то адвокаты перестанут поддерживать обидчика танцовщицы. По словам супруги Скиртача, Волочкова имеет связи в полиции. Следователи психологически давят на заключенного. Последней каплей, переполнившей бочку терпения супруги арестанта, стали известия о том, что ее мужа несколько раз сильно избили за решеткой. По мнению женщины, дальнейшее нахождение обидчика Волочковой в заключении пагубно отразится на здоровье ее мужа.

Балерина не собирается идти на уступки. Договориться с Волочковой не представляется возможным, танцовщица желает привлечь мужчину к ответственности по всей строгости закона.
Домбровский Сергей
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