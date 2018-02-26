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| | «Моя мечта сбылась!»: Певец Melovin прокомментировал участие на «Евровидении-2018»

«Моя мечта сбылась!»: Певец Melovin прокомментировал участие на «Евровидении-2018»

Сегодня, 11:29
Самый мистический украинский певец Melovin, которому всего 20 лет, прокомментировал своё будущее участие в вокальном конкурсе «Евровидение». Слова благодарности Melovin выразил в личном микроблоге.

«Моя мечта сбылась!»: Певец Melovin прокомментировал участие на «Евровидении-2018»

 

Весной от Украины на «Евровидении-2018» выступит юный певец Melovin, который презентует европейскому слушателю свою авторскую песню. Константин Бочаров, настоящее имя исполнителя, сам пишет музыку и тексты своих композиций. Парень проживает в Одессе и теперь считает, что его мечта исполнилась.

Melovin в своем Instagram поблагодарил зрителей и профессиональное жури, которые поверили в его талант. Сам артист призывает людей ломать всевозможные стереотипы и стремиться к своей заветной мечте. Для парня участие в конкурсе будет очень волнительным, но он готов достойно представить свою страну на международной арене.
Светлана Славянская
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