«Моя мечта сбылась!»: Певец Melovin прокомментировал участие на «Евровидении-2018»

Весной от Украины на «Евровидении-2018» выступит юный певец Melovin, который презентует европейскому слушателю свою авторскую песню. Константин Бочаров, настоящее имя исполнителя, сам пишет музыку и тексты своих композиций. Парень проживает в Одессе и теперь считает, что его мечта исполнилась.
Melovin в своем Instagram поблагодарил зрителей и профессиональное жури, которые поверили в его талант. Сам артист призывает людей ломать всевозможные стереотипы и стремиться к своей заветной мечте. Для парня участие в конкурсе будет очень волнительным, но он готов достойно представить свою страну на международной арене.