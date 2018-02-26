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| | Филипп Киркоров восхитился шоу «Дива» Ани Лорак

Филипп Киркоров восхитился шоу «Дива» Ани Лорак

Сегодня, 11:19
«Король» российской поп-музыки Филипп Киркоров прокомментировал выступление украинской певицы Ани Лорак, которая подготовила для поклонников шоу «Дива». Концерт состоялся в Минске и Петербурге в «Ледовом дворце».

Филипп Киркоров восхитился шоу «Дива» Ани Лорак

 

3 марта Ани Лорак порадует своим творчеством слушателей в Москве на «Олимпийском». Киркоров очарован талантом солистки, он наслаждается приятными воспоминаниями о концерте после его завершения. По словам «короля» российской поп-музыки, положительные и отрицательные качества лучше всего подчеркивает послевкусие. Если по окончанию концерта испытываешь приятные ощущения, то это говорит об отличном качестве исполнения. Киркоров поражен смелостью этой хрупкой женщины, которая не боится выступать в России в столь непростое время, когда из-за политических разногласий Киев и Москва враждуют.

Ани Лорак собрала полный зал поклонников, восхитившихся ее талантом. Киркоров вспомнил, как в 1983 году во Дворце спорта подобный эффект имело выступление Аллы Пугачевой. Концертная программа, организованная на таком высоком уровне, является огромной ответственностью и подчеркивает преемственность лучших Мастеров сцены. Киркорову понравились живой звук, красота, прекрасный вокал, отличные песни Ани Лорак, а также великолепные костюмы участников балета Freedom и оригинальные аранжировки.
Домбровский Сергей
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