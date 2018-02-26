Лошадь в шоке: Новый шпагат от Волочковой рассмешил интернет

Танцовщица утверждает, что ей довелось побывать вместе с дочерью Аришей и своим возлюбленным в частном зоопарке. Такую посадку верхом на коне Волочкова считает самой привычной и наиболее удобной. Также она назвала обязательные атрибуты для того, чтобы любой шпагат вышел идеальным.
«В любом шпагате, и это важно помнить, необходима стройность линий и вытянутые ножки», - пишет в комментариях к данному снимку балерина.
Некоторые пользователи посоветовали Волочковой задуматься о разнообразии на своих фотографиях, ведь с этой позой, по их мнению, на фотографиях уже следует прекращать, ведь она «приелась» и вызывает только лишь смех.