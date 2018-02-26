Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Мнения

Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Российский шоу-бизнес «За!» отечественный спорт.

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

От Редактора

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

Как давно пришельцы на Земле?

Сюжеты :

В Канаде в результате массового ДТП пострадали 40 человек Google Earth: Обнаружена загадочная полоса вокруг Земли ЛДПР будет добиваться отмены закона «О дружбе с Украиной» Певица Анастасия Стоцкая попала в базу данных «Миротворца» В метро Москвы беременным девушкам начнут раздавать особые значки «Чуть не умер»: Актер Кевин Смит госпитализирован с сердечным приступом СКР выясняет причины внезапной смерти школьницы в ресторане «Макдональдс» в Костроме «Почта России» пресекла пересылку пулемета «Калашникова» Умер художник, создавший ковбоя Вуди из мультфильма «История игрушек» Робот Анна обслужит корпоративных клиентов Сбербанка Спортивная драма «Лёд» стала лидером российского проката Экс-участницу «Битвы экстрасенсов» поздравляют с беременностью
| | Лошадь в шоке: Новый шпагат от Волочковой рассмешил интернет

Лошадь в шоке: Новый шпагат от Волочковой рассмешил интернет

Сегодня, 10:29
Балерина Анастасия Волочкова прекрасно всем известна своим фирменным шпагатом. В очередной раз она решила продемонстрировать возможности своей растяжки. На этот раз объектом выступила лошадь, на которой она и растянулась в своей знаменитой позе.

Лошадь в шоке: Новый шпагат от Волочковой рассмешил интернет

 

Танцовщица утверждает, что ей довелось побывать вместе с дочерью Аришей и своим возлюбленным в частном зоопарке. Такую посадку верхом на коне Волочкова считает самой привычной и наиболее удобной. Также она назвала обязательные атрибуты для того, чтобы любой шпагат вышел идеальным.

«В любом шпагате, и это важно помнить, необходима стройность линий и вытянутые ножки», - пишет в комментариях к данному снимку балерина.

Некоторые пользователи посоветовали Волочковой задуматься о разнообразии на своих фотографиях, ведь с этой позой, по их мнению, на фотографиях уже следует прекращать, ведь она «приелась» и вызывает только лишь смех.
Николай Офицеров
Новости по теме
Новый шпагат Волочковой вызвал бурю критики в Сети
Новый шпагат Волочковой вызвал бурю критики в Сети

Анастасия Волочкова в очередной раз спровоцировала скандал в социальных сетях своим шпагатом. Поклонникам не понравилось, что балерина очень часто

Шпагат Анастасии Волочковой распугал посетителей в тренажерном зале
Шпагат Анастасии Волочковой распугал посетителей в тренажерном зале

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз шокировала своих поклонников в социальной сети. Волочкова снова напугала людей своим

Анастасия Волочкова в очередной раз продемонстрировала знаменитый шпагат
Анастасия Волочкова в очередной раз продемонстрировала знаменитый шпагат

Анастасия Волочкова в очередной раз доказала своим поклонникам, что находится в хорошей физической форме. Балерина опубликовала в соцсети фотографию, где

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости