Лошадь в шоке: Новый шпагат от Волочковой рассмешил интернет

Балерина Анастасия Волочкова прекрасно всем известна своим фирменным шпагатом. В очередной раз она решила продемонстрировать возможности своей растяжки. На этот раз объектом выступила лошадь, на которой она и растянулась в своей знаменитой позе.

Николай Офицеров

Танцовщица утверждает, что ей довелось побывать вместе с дочерью Аришей и своим возлюбленным в частном зоопарке. Такую посадку верхом на коне Волочкова считает самой привычной и наиболее удобной. Также она назвала обязательные атрибуты для того, чтобы любой шпагат вышел идеальным.», - пишет в комментариях к данному снимку балерина.Некоторые пользователи посоветовали Волочковой задуматься о разнообразии на своих фотографиях, ведь с этой позой, по их мнению, на фотографиях уже следует прекращать, ведь она «приелась» и вызывает только лишь смех.