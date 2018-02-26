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| | Рита Дакота обнародовала в Сети нежное видео со своей 4-месячной дочерью

Рита Дакота обнародовала в Сети нежное видео со своей 4-месячной дочерью

Сегодня, 10:12
Популярная российская певица Рита Дакота порадовала подписчиков очередным изображением своей 4-месячной дочери Мии. На новой видеозаписи запечатлена звездная мама вместе со счастливой малышкой.

Рита Дакота обнародовала в Сети нежное видео со своей 4-месячной дочерью

 

Рита Дакота и ее супруг Влад Соколовский демонстрируют откровенное пренебрежение к различным предрассудкам и в отличие от других своих звездных коллег не боятся выкладывать изображения крошечной Мии в соцсети. Более того, молодая мама решила не ограничиваться исключительно своим аккаунтом в Instagram, который в последнее время стал невероятно популярен из-за ее «беременных» снимков и фото ребенка, и завела официальную страницу на имя своей дочери.

На последней видеозаписи Мия, которая недавно проснулась, вместе с мамой нежатся на огромной постели и девочка пытается болтать, произнося пока лишь ей понятные звуки. Подписчики буквально осыпали этот пост «лайками» и комментариями, заметив также, насколько невероятно быстро Рита пришла в форму после родов.
Пойда Анна
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