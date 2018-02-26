«Облегающие брюки бесят!»: Диму Билана высмеяли за брюки-дудочки

Популярный российский исполнитель и победитель «Евровидения» в 2008 году Дима Билан на днях обновил свой блог в Instagram. Однако фанатом не понравился образ артиста, а именно брюки-дудочки.

Светлана Славянская

Дима Билан разместил в сети новый снимок, где позирует сидя на бетонной лестнице. Многие поклонники стали комментировать «восковое» выражение лица артиста, однако большинство все-таки обратили внимание на брюки-дудочки. Интернет-пользователи посчитали, что 36-летнему мужчине не стоит носить подобные облегающие брюки.«Фу, какие штаники!», «Облегающие брюки бесят! Сколько можно их носить?», «Ужасные брюки», «Брюки у девушки взял? Поменяй стилиста», «Дима стал плохо выглядеть», «Пора что-то менять во внешности, брюки реально женские», - комментировали интернет-пользователи.