Агата Муцениеце показала «фотобомбу»

Известная актриса Агата Муцениеце в социальной сети показала свое селфи, в котором на заднем плане ее супруг актер Павел Прилучный стоит в трусах со спущенными брюками.

Фото получилось эпатажным. Сама телеведущая и актриса объяснила «замысел композиции» тем, что абсурдность «схваченного» момента есть источник ее юмора и настроения. Она пофилософствовала на тему, что любое несовпадение причины и следствия – есть источник смеха.

Сергей Денисов

Эта фотография в Сети за несколько часов собрала более девяносто тысяч лайков. Как шутят комментаторы, за это можно показать и более откровенные семейные снимки.Тем не менее, не вышла за рамки дозволенной нравственности. Она поблагодарила Ригу и горожан за гостеприимство и аплодисменты в театре.Здесь нужно напомнить о широко анонсированной премьере спектакля «Авантюристы», с которым Агата Муцениеце и ее супруг Павел Прилучный приехали в Латвийскую столицу.