Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Мнения

Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Российский шоу-бизнес «За!» отечественный спорт.

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

От Редактора

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

Как давно пришельцы на Земле?

Сюжеты :

В Канаде в результате массового ДТП пострадали 40 человек Google Earth: Обнаружена загадочная полоса вокруг Земли ЛДПР будет добиваться отмены закона «О дружбе с Украиной» Певица Анастасия Стоцкая попала в базу данных «Миротворца» В метро Москвы беременным девушкам начнут раздавать особые значки «Чуть не умер»: Актер Кевин Смит госпитализирован с сердечным приступом СКР выясняет причины внезапной смерти школьницы в ресторане «Макдональдс» в Костроме «Почта России» пресекла пересылку пулемета «Калашникова» Умер художник, создавший ковбоя Вуди из мультфильма «История игрушек» Робот Анна обслужит корпоративных клиентов Сбербанка Спортивная драма «Лёд» стала лидером российского проката Экс-участницу «Битвы экстрасенсов» поздравляют с беременностью
| | Агата Муцениеце показала «фотобомбу»

Агата Муцениеце показала «фотобомбу»

Сегодня, 10:06
Известная актриса Агата Муцениеце в социальной сети показала свое селфи, в котором на заднем плане ее супруг актер Павел Прилучный стоит в трусах со спущенными брюками.

Агата Муцениеце показала «фотобомбу»

 

Фото получилось эпатажным. Сама телеведущая и актриса объяснила «замысел композиции» тем, что абсурдность «схваченного» момента есть источник ее юмора и настроения. Она пофилософствовала на тему, что любое несовпадение причины и следствия – есть источник смеха.

 

Эта фотография в Сети за несколько часов собрала более девяносто тысяч лайков. Как шутят комментаторы, за это можно показать и более откровенные семейные снимки.

Тем не менее, не вышла за рамки дозволенной нравственности. Она поблагодарила Ригу и горожан за гостеприимство и аплодисменты в театре.

Здесь нужно напомнить о широко анонсированной премьере спектакля «Авантюристы», с которым Агата Муцениеце и ее супруг Павел Прилучный приехали в Латвийскую столицу.
Сергей Денисов
Новости по теме
Павел Прилучный и Агата Муцениеце окрестили дочь Мию
Павел Прилучный и Агата Муцениеце окрестили дочь Мию

Звездная актерская пара Павел Прилучный и Агата Муцениеце окрестили свою маленькую дочь Мию. Произошло это событие в одном из храмов Москвы.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный впервые вышли в свет
Агата Муцениеце и Павел Прилучный впервые вышли в свет

27-летняя Агата Муцениеце и ее супруг Павел Прилучный впервые вышли в свет после сообщения об интересном положении. На данный момент девушка пребывает на 6-м

Павел Прилучный и Агата Муцениеце во второй раз станут родителями
Павел Прилучный и Агата Муцениеце во второй раз станут родителями

Популярный актер Павел Прилучный и Агата Муцениеце во второй раз станут родителями. Известно, что сейчас женщина находится уже на третьем месяце

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости