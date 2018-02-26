Андрей Скороход пытается помириться с Ольгой Бузовой

Андрей Скороход не планирует продолжать разбирательства с Ольгой Бузовой и уже пытается мириться с начинающей певицей и ведущей «Дома-2». Для этого он объясняется перед своей аудиторией и пытается описать хронологию событий, указав на то, что Ольгу, на самом деле, он не оскорблял.

Николай Офицеров

», - пишет он на просторах соцсети.Сам Скороход уверяет в том, что первые оскорбления прозвучали именно из уст Ольги Бузовой. Несмотря на то, что юморист отказывается развивать конфликт с певицей, ее поклонники, по всей видимости, восприняли цель по мести юмористу, как личную, а потому продолжают писать под его снимками в Instagram различные уничижительные комментарии.Напомним, что в своем Instagram Андрей Скороход выступил от лица сценического образа, быдло-рэпера Глебати. Ольгу юморист сравнил с чудовищем из картины «Хищник» и также написал ряд комментариев, которые обижают фанатов стремительно набирающей обороты певицы.В ответ Бузова пообещала ему судебным разбирательством за оскорбления самой ведущей, а также ее фанатов. Также она очень расстроилась из-за того, что никто из ее друзей из рядов Comedy Club не посчитал нужным за нее вступится.Сделал это только Тимур Батрутдинов, ее предполагаемый возлюбленный, который пообещал разобраться в данной ситуации. Также к Ольге обратился председатель партии ветеранов России Ильдар Резяпов, который заявил, что готов посодействовать подготовке иска.