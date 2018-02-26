«С возрастом не меняется»: Наталья Орейро поразила фанатов новой фотосессией

Звезда популярного серила 90-х годов «Дикий ангел» Наталья Орейро продолжает удивлять своих поклонников. Дело в том, что актриса с возрастом становиться только краше, о чем свидетельствует новая фотосессия.

Светлана Славянская

Наталья Орейро на днях приняла участие в фотосессии для собственного бренда одежды «Las Oreiro». Актриса позировала в кружевном длинном платье, соблазняла образом в красном облегающем наряде и удивляла брючным строгим костюмом. Однако больше всего внимание привлекло именно то, как в свои 40 лет выглядит Орейро.В комментариях многие фанаты отметили, что сейчас актрисы выглядит лучше, чем многие современные молодые знаменитости. Секрет актрисы прост, она каждое утро выполняет несложные упражнения по йоге и отдает предпочтение только правильным экологически чистым продуктам.