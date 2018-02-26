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| | Ольга Рапунцель держит втайне от матери имя своего будущего ребенка

Ольга Рапунцель держит втайне от матери имя своего будущего ребенка

Сегодня, 09:30
Участница популярного теле-проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель отказалась назвать свое матери, Татьяне Дмитриевне, имя будущей внучки. Звезда вместе со своим избранником Дмитрием Дмитриенко намерены скрывать имя малыша не только от своих поклонников, но и даже от ближайших родственников.

Ольга Рапунцель держит втайне от матери имя своего будущего ребенка

 

Татьяна Дмитриевна очень переживает за свою дочь, которая в последнее время часто плачет и впадает в истерику из-за различных проблем на проекте и со своим супругом, поэтому уже немолодая женщина была вынуждена сама принять участие в шоу, дабы оказать необходимую поддержку Ольге и контролировать поведение своего зятя.

По словам матери Рапунцель, она желает, чтобы дочь оставила проект и ушла в настоящую жизнь, поскольку молодым людям пора повзрослеть и принять ответственность, которая ляжет на них с появлением дочери. Однако молодые люди отказываются бросать шоу, при этом они скрывают имя будущей внучки от бабушки.

Однако Татьяна Дмитриевна поделилась информацией о том, что ранее ее дочери было по душе имя Милана.
Пойда Анна
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