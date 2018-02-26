Ксению Собчак с флагманом Galaxy S9 упрекнули отдаленностью от народа

Ксения Собчак опубликовала на своей страничке фотографию, на которой она красуется с новым Samsung Galaxy S9. Кандидат в президенты призналась в том, что прибыла на анонсирующее мероприятие исключительно для изучения. Подписчики, однако, посоветовали кандидату быть ближе к народу и вместо флагманских смартфонов, изучать заработок регионов за последние 15 лет.

Николай Офицеров

», - заявила одна из подписчиц в комментариях к фотографии.Как и было запланировано, сегодня в ходе проведения специального мероприятия Samsung Unpacked 2018 официально был анонсирован новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S9. Многочисленные утечки, что имели место ранее, привели к тому, что большинство характеристик новинки были известны заранее. Тем не менее, в рамках анонса были оглашены некоторые дополнительные подробности. Планирует ли Ксения покупку нового девайса пока неизвестно, но фанаты, по ее улыбке на фото догадались, что да.