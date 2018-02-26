Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Мнения

Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Российский шоу-бизнес «За!» отечественный спорт.

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

От Редактора

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

Как давно пришельцы на Земле?

Сюжеты :

В Канаде в результате массового ДТП пострадали 40 человек Google Earth: Обнаружена загадочная полоса вокруг Земли ЛДПР будет добиваться отмены закона «О дружбе с Украиной» Певица Анастасия Стоцкая попала в базу данных «Миротворца» В метро Москвы беременным девушкам начнут раздавать особые значки «Чуть не умер»: Актер Кевин Смит госпитализирован с сердечным приступом СКР выясняет причины внезапной смерти школьницы в ресторане «Макдональдс» в Костроме «Почта России» пресекла пересылку пулемета «Калашникова» Умер художник, создавший ковбоя Вуди из мультфильма «История игрушек» Робот Анна обслужит корпоративных клиентов Сбербанка Спортивная драма «Лёд» стала лидером российского проката Экс-участницу «Битвы экстрасенсов» поздравляют с беременностью
| | Ксению Собчак с флагманом Galaxy S9 упрекнули отдаленностью от народа

Ксению Собчак с флагманом Galaxy S9 упрекнули отдаленностью от народа

Сегодня, 09:27
Ксения Собчак опубликовала на своей страничке фотографию, на которой она красуется с новым Samsung Galaxy S9. Кандидат в президенты призналась в том, что прибыла на анонсирующее мероприятие исключительно для изучения. Подписчики, однако, посоветовали кандидату быть ближе к народу и вместо флагманских смартфонов, изучать заработок регионов за последние 15 лет.

Ксению Собчак с флагманом Galaxy S9 упрекнули отдаленностью от народа

 

«Ксения, телефоны, это, конечно, очень хорошо, но вы сами назвались кандидатом в президенты России, так может вы бы чуть больше времени уделили изучению зарплаты бюджетникам за последние пятнадцать лет по различным регионам. Но у вас, по всей видимости, другие приоритеты», - заявила одна из подписчиц в комментариях к фотографии.

Как и было запланировано, сегодня в ходе проведения специального мероприятия Samsung Unpacked 2018 официально был анонсирован новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S9. Многочисленные утечки, что имели место ранее, привели к тому, что большинство характеристик новинки были известны заранее. Тем не менее, в рамках анонса были оглашены некоторые дополнительные подробности. Планирует ли Ксения покупку нового девайса пока неизвестно, но фанаты, по ее улыбке на фото догадались, что да.
Николай Офицеров
Новости по теме
В сети появилось видео с новым флагманом Samsung Galaxy S9
В сети появилось видео с новым флагманом Samsung Galaxy S9

Специалисты Techconfigurations выложили в сеть видео с новым флагманом Samsung Galaxy S9.

В сети появились первые фотографии Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge
В сети появились первые фотографии Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge

В сети появились первые неофициальные фото двух флагманских смартфонов Samsung Galaxy S7 и Samsung Galaxy S7 Edge. Снимки были опубликованы известным блогером

Количество проданных смартфонов Samsung Galaxy S5 возросло до 11 млн
Количество проданных смартфонов Samsung Galaxy S5 возросло до 11 млн

Согласно неофициальной статистике, количество проданных смартфонов Samsung Galaxy S5 возросло до 11 млн.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости