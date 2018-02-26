Ксению Собчак с флагманом Galaxy S9 упрекнули отдаленностью от народа

«Ксения, телефоны, это, конечно, очень хорошо, но вы сами назвались кандидатом в президенты России, так может вы бы чуть больше времени уделили изучению зарплаты бюджетникам за последние пятнадцать лет по различным регионам. Но у вас, по всей видимости, другие приоритеты», - заявила одна из подписчиц в комментариях к фотографии.
Как и было запланировано, сегодня в ходе проведения специального мероприятия Samsung Unpacked 2018 официально был анонсирован новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S9. Многочисленные утечки, что имели место ранее, привели к тому, что большинство характеристик новинки были известны заранее. Тем не менее, в рамках анонса были оглашены некоторые дополнительные подробности. Планирует ли Ксения покупку нового девайса пока неизвестно, но фанаты, по ее улыбке на фото догадались, что да.