Любовь Успенскую раскритиковали за танцы на стодолларовых купюрах

Поклонники российской звезды шансона Любови Успенской раскритиковали ее за появившуюся на просторах Instagram записи, на которой записан корпоратив в одном из ресторанов элитного горного курорта в Сочи «Роза Хутор». Пользователи социальных сетей ее танцы на стодолллоравых купюрах подвергли жёсткой критике. Банкноты в разгар мероприятия выбрасывали на сцену.

Николай Офицеров

На кадрах можно увидеть, как щедрые поклонинки бросают американскую валюту на пол. Сама Успенская лишь скромно отметила, что так гуляют армяне и «забрасывают сцену стодолларовыми купюрами». По словам звезды шансона, обычаи не меняются.Фанатов артистки подобный поступок оскорбил, и они не стали скрывать своего возмущения ее поведением.«В стране вообще-то кризис, а у вас такой пир горой!», «Любовь, праздник – это дело, конечно, хорошее, но танцы на деньгах – это как-то чересчур», - утверждают подписчики, добавляя, что со стороны Успенской это сродни тому, как люди садятся на стол, полностью потеряв всякие меры приличия. Звезда спустя некоторое время закрыла комментарии, а позже решила, что ролик следует удалить, что она и сделала. Сама Успенская как либо претензии не прокомментировала, ограничившись лишь закрытием комментариев.