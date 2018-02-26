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| | Любовь Успенскую раскритиковали за танцы на стодолларовых купюрах

Любовь Успенскую раскритиковали за танцы на стодолларовых купюрах

Сегодня, 09:21
Поклонники российской звезды шансона Любови Успенской раскритиковали ее за появившуюся на просторах Instagram записи, на которой записан корпоратив в одном из ресторанов элитного горного курорта в Сочи «Роза Хутор». Пользователи социальных сетей ее танцы на стодолллоравых купюрах подвергли жёсткой критике. Банкноты в разгар мероприятия выбрасывали на сцену.

Любовь Успенскую раскритиковали за танцы на стодолларовых купюрах


На кадрах можно увидеть, как щедрые поклонинки бросают американскую валюту на пол. Сама Успенская лишь скромно отметила, что так гуляют армяне и «забрасывают сцену стодолларовыми купюрами». По словам звезды шансона, обычаи не меняются.

Фанатов артистки подобный поступок оскорбил, и они не стали скрывать своего возмущения ее поведением.

«В стране вообще-то кризис, а у вас такой пир горой!», «Любовь, праздник – это дело, конечно, хорошее, но танцы на деньгах – это как-то чересчур», - утверждают подписчики, добавляя, что со стороны Успенской это сродни тому, как люди садятся на стол, полностью потеряв всякие меры приличия. Звезда спустя некоторое время закрыла комментарии, а позже решила, что ролик следует удалить, что она и сделала. Сама Успенская как либо претензии не прокомментировала, ограничившись лишь закрытием комментариев.
Николай Офицеров
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