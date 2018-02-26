Ева Лангория «подсела» на картофель фри

Актриса Ева Лонгория в свои 42 года переживает первую беременность. Она не собирается ограничивать себя диетой и отказываться от своего любимого блюда - картошки фри. Женщина сказала об этом на своей страничке в социальных сетях, разместив фотографию с корзинкой, полной хрустящей соломки.

Сергей Денисов

Беременность в сорок два года, по европейским меркам, не повод для волнения, это в пределах нормы. Однако откровенное пристрастие к фастфуду медики не одобряют. Тем не менее, актриса сопроводила свою фотографию оправдательным сопроводительным текстом о том, что ее пристрастие к картошке, объясняется желанием будущего ребенка потреблять те микроэлементы, которые там находятся.Ева Лангория подкрепила свою запись снимком у бассейна. Она старается вести здоровый образ жизни, так как ее профессия предполагает держать себя в тонусе, а соответственно ограничивать в любимых продуктах.