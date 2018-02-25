Вдова Марьянова опровергла обвинения

Вдова Дмитрия Марьянова опровергла обвинения в смерти супруга. Женщина впервые вышла в свет с тех пор, как не стало ее известного супруга.

Фигуристка Ирина Лобачёва, которая ранее состояла с актером в отношения, заявляет, что Бик могла пойти убийство, чтобы заполучить имущество актера — это две квартиры в Москве, загородный дом, автомобиль, мотоцикл, банковские счета. Специалисты оценивают состояние актера в 90 млн рублей.Вдова популярного актера поделилась с журналистами, что очень переживает потерю мужа. Известно, что с момента его смерти, она не появлялась на светских мероприятиях. Но для друзей, супругов Виторганов, она сделала исключение. Женщина рассказала, что именно чета Виторганов, те немногие кто поддержал ее после трагедии.Также Ксения Бик надеться, что ей удастся избежать скандального раздела имущества Марьянова. Как известно, Ксения не единственная претендентка. Вдова актера утверждает, что вступит в борьбу за наследство лишь в том случае, если будут нарушены ее права.