«Страх стать старой»: Лена Миро раскритиковала 59-летнюю Мадонну

Известная ЖЖ-блогер Лена Миро была неприятно удивлена тем, как сейчас выглядит 59-летняя королева поп-музыки Мадонна. Певица с каждым годом становится похожей на фрика, нежели на ухоженную женщину.

Лена Миро написала новую статью в блоге LiveJournal, где попыталась выяснить, почему знаменитая певица и многодетная мать Мадонна позволяет себе делать голые снимки и публиковать их в Сеть. «Возможно, о ней будут меньше говорить. Возможно, она почувствует себя старой. Страх забвения. Страх возраста, за которым всегда стоит страх смерти, - вот что стоит за шокирующими неприятными снимками Мадонны, как мне кажется», - утверждает Миро.

Светлана Славянская

Напомним, в своем Instagram Мадонна, на которую подписано более 10 миллионов фолловеров, публикует снимки в оголенном виде, а также с агрессивным макияжем, что делает из певицы королеву фриков.