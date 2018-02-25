Солистка группы «Краски» исполнила песню в честь своего поклонника-таксиста

Популярная исполнительница и солистка группы «Краски» Оксана Ковалевская прибыла с концертом в Киров, где собрала огромный зал своих поклонников. Выступления состоялось в ночном клубе Gaudi в пятницу, 23 февраля.

Пойда Анна

Свой концерт Оксана Ковалевская прирочила ко Дню Защитка отечества, поздравив всех собравшихся в зале мужчин. Среди присутствующих были не только жители Кирова, но и Кирово-Чепецка.В рамках концерта певица исполнила как новые песни, так и старые легендарные хиты «Сегодня к маме я приехала домой», «Оранжевое солнце», которые вызвали ажиотаж у слушателей. Кроме того, многие из присутствующих были на ее выступлении в Кирове в 2016.Звезда также поинтересовалось наличием таксистов в зале, а затем посвятила им одноименную песню. Как оказалось, в зале присутствовал один таксист по имени Влад из Кирово-Чепецка, которому повезло даже пообщаться с Оксаной.