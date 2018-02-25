Одесская Барби с «руками-базуками» засветила голые ягодицы в Instagram

Валерия Лукьянова в личном аккаунте в Instagram представила свой новый снимок, где похвасталась накачанными голыми ягодицами. Сексуальный снимок восхитил поклонников одесской Барби. При этом в посту девушка отметила, что сможет каждого научить выглядеть как она, стоит лишь приобрести практикум под названием «Худейте, не отказываясь от еды».
Многие заметили, что Валерия также последовала моде на крупные ягодицы, однако своих впечатляющих результатов девушка достигла благодаря спорту и правильному питанию. Напомним, что, по словам Лукьяновой, она сделала всего одну пластическую операцию по увеличению груди.