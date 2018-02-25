Одесская Барби с «руками-базуками» засветила голые ягодицы в Instagram

Популярная личность в Интернете, а также эзотерик Валерия Лукьянова, которую называют одесской Барби с «руками-базуками», недавно шокировала публику. Девушка в Instagram засветила свои оголенные ягодицы и рассказала о секретах похудения.

Светлана Славянская