Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Мнения

Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Российский шоу-бизнес «За!» отечественный спорт.

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

От Редактора

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

Как давно пришельцы на Земле?

Сюжеты :

Поклонники взбудоражены пропажей памятника Владиславу Галкину «Порно-Рыбка» хочет устроить групповой секс с российскими хоккеистами Пластический хирург рассказал, сколько стоит превратиться в Ольгу Бузову Фанат сборной России по хоккею отобрал у канадцев флаг на Олимпиаде КНДР сравнила санкции США с «актом войны» Британские инженеры предлагают «запитывать» поезда солнечной энергией Комик ТНТ пожелал смерти зрительнице, у которой умер отец Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке брюшного тифа в Пакистане Российские хоккеисты отметили победу шампанским и матерными песнями «Ленинграда» Vodafone Украина создал сервис для проверки совместимости SIM-карты с 4G В Сети фанаты ликуют после победы России над Германией на Олимпиаде Детские зимние Олимпийские игры: В Сети набирает популярность новый ролик
| | Одесская Барби с «руками-базуками» засветила голые ягодицы в Instagram

Одесская Барби с «руками-базуками» засветила голые ягодицы в Instagram

Вчера, 19:35
Популярная личность в Интернете, а также эзотерик Валерия Лукьянова, которую называют одесской Барби с «руками-базуками», недавно шокировала публику. Девушка в Instagram засветила свои оголенные ягодицы и рассказала о секретах похудения.

Одесская Барби с «руками-базуками» засветила голые ягодицы в Instagram

 

Валерия Лукьянова в личном аккаунте в Instagram представила свой новый снимок, где похвасталась накачанными голыми ягодицами. Сексуальный снимок восхитил поклонников одесской Барби. При этом в посту девушка отметила, что сможет каждого научить выглядеть как она, стоит лишь приобрести практикум под названием «Худейте, не отказываясь от еды».

Многие заметили, что Валерия также последовала моде на крупные ягодицы, однако своих впечатляющих результатов девушка достигла благодаря спорту и правильному питанию. Напомним, что, по словам Лукьяновой, она сделала всего одну пластическую операцию по увеличению груди.
Светлана Славянская
Новости по теме
По стопам «Синтолового качка»: Валерия Лукьянова с «руками-базуками» сменила образ
По стопам «Синтолового качка»: Валерия Лукьянова с «руками-базуками» сменила образ

Знаменитая модель и эзотерик Валерия Лукьянова недавно поразила общественность своими «руками-базуками». Теперь девушка пошла дальше по стопам «Синтолового

Одесская Барби с «руками-базуками» засветила огромную грудь в Сети
Одесская Барби с «руками-базуками» засветила огромную грудь в Сети

Валерия Лукьянова, которую многие знают как одесскую Барби, в очередной раз шокировала общественность. За последнее девушка значительно накачала свое тело, а

Конкурентка «Синтолового качка»: Одесская Барби взрывает интернет «руками-базуками»
Конкурентка «Синтолового качка»: Одесская Барби взрывает интернет «руками-базуками»

Интернет взорвала блогер и эзотерик Валерия Лукьянова, которую средства массовой информации окрестили «одесской Барби», стала настоящей конкуренткой

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости