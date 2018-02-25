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| | Мазур рассказала общественности о любовнике Цымбалюк-Романовской

Мазур рассказала общественности о любовнике Цымбалюк-Романовской

Вчера, 19:41
Бывшая подруга Виталины Цымбалюк-Романовской Эллина Мазур раскрыла всем тайну о своей экс-подруге. Рассказала, что будучи замужем за Арменом Джигарханяном у Виталины был любовник.

Мазур рассказала общественности о любовнике Цымбалюк-Романовской

 

Эллина Мазур была приглашена на передачу «Новые русские сенсации» где рассказала общественности о любовнике своей бывшей подруги Виталины Цымбалюк-Романовской. Она поведала, что этот мужчина очень богат, зовут его Илья. Виталина очень часто ездила к нему в Грузию, а мужу Армену Джигарханяну говорила, что ездит туда на оздоровительные процедуры поправлять здоровье. У Романовской этот роман длился уже очень давно, влюбленные даже планировали на Рождество обвенчаться во Франции. Однако для этого Виталине прежде всего нужно было развестись со своим мужем. Из-за разыгравшегося скандала вокруг супружеской пары и бракоразводного процесс расстроилась помолвка. Джигарханян подал в суд на свою жену, и она была на подписке о не выезде.

В данный момент Виталина осталась и без мужа и без любовника. Последний узнав о проблемах своей любовницы, прекратил с ней все отношения, а Джигарханян даже не хочет слышать имени своей экс-супруги. Виталина все же надеется на примирение с Арменом, и о скором разрешении всех своих проблем.
Пелагея Лебединская
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