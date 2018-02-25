Ким Кардашьян продолжает соблазнять телом

Популярная теледива и светская львица Ким Кардашьян поразила поклонников необычным образом. Несмотря на 37-летний возраст, звезда не стесняется демонстрировать свое тело, надевая откровенные наряды.

Пойда Анна

Однако в этот раз супруга рэпера Канье Уэста выбрала для похода на тусовку необычное одеяние, отказавшись от своих любимых облегающих как вторая кожа лосин и коротких топов. Ким Кардашьян появилась перед журналистами в черном классическом костюме, который явно был ей велик на несколько размеров, и производил впечатления вещи с чужого плеча.Пиджак выглядел мешковатым и скрывал талию и контуры тела, а брюки были излишне широкими, но при этом костюм имел откровенное декольте, открывая вид на высокую грудь и ложбинку, неприкрытые бельем.По мнению модных экспертов, такая смена имиджа пошла красавице на пользу, поскольку она стала выглядеть женственно и элегантно.