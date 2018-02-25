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| | Поклонники «Дом-2» назвали Алексея Купина единственным мужчиной на проекте

Поклонники «Дом-2» назвали Алексея Купина единственным мужчиной на проекте

Вчера, 18:16
Поклонники «Дом-2» считают, что истинным спортсменом и настоящим мужчиной на проекте является лишь один Алексей Купин.

Поклонники «Дом-2» назвали Алексея Купина единственным мужчиной на проекте

 

На проекте «Дом-2» участвует много молодых людей, которые ходят регулярно в спортзал, имеют спортивное телосложение и красивую внешность. Однако ни один из них не удостоился звания единственного спортсмена и истинного джентльмена, которое ему дали поклонники. Ведь они прекрасно помнят все погрешности остальных участников. Например, Александр Гобозов регулярно поколачивал свою супругу Алиану Устиненко. Андрей Черкасов однажды сломал нос Виктории Романец. Сергей Кучеров ежедневно скандалил и дебоширил с Юлией Ефременковой. Только один Алексей Купин ведет себя со своей возлюбленной Майей Донцовой, как истинный мужчина. За все время он ни разу ее не обидел и не оскорбил. По мнению поклонников, так и должен себя вести с женщинами настоящий мужчина.

Отметим, что поклонники «Дом-2» считают молодую пару Майю Донцову и Алексея Купина самой идеальной парой на проекте.
Пелагея Лебединская
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