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| | Поклонники взбудоражены пропажей памятника Владиславу Галкину

Поклонники взбудоражены пропажей памятника Владиславу Галкину

Вчера, 17:57
Российский актер Владислав Галкин умер ровно восемь лет назад. На его могиле установили памятник, изображающий артиста, но вскоре монумент пропал. Теперь фанаты усопшей звезды требуют вернуть скульптуру.

Поклонники взбудоражены пропажей памятника Владиславу Галкину

 

Галкин скончался ночью 25 февраля, его похоронили на Троекуровом кладбище через несколько дней. Приемный отец актера Борис Галкин пообещал поставить памятник сыну, для чего объявил сбор денег. Через два года был установлен монумент артисту, изображающий его в роли в фильме о приключениях Тома Сойера и Гекльберри Финна. Обелиск вышел необычным: появился взрослый Галкин, а рядом находится Финн. Прах Владислава каждый год навещали люди, но в этом году памятник пропал.

 

Его демонтировали из-за смерти матери актера Елены Галкиной, желавшей, чтобы ее похоронили с сыном. Борис Галкин исполнил волю жены. Предполагается, что скульптуру вернут спустя время.
Никита Готский
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