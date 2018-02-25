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| | «Мы узнаем тебя из тысячи»: Сергея Лазарева подвела маскировка

«Мы узнаем тебя из тысячи»: Сергея Лазарева подвела маскировка

Сегодня, 17:45
На новой фотографии в Instagram популярный певец Сергей Лазарев ничем не напоминает кумира миллионов. Он надел темные очки и даже закутался в черный шарф, но поклонников это с толку не сбило. Любимого артиста они узнали даже в такой маскировке, что вызвало искреннее удивление экс-участника дуэта Smash. Ему невдомек, как в неприметном с виду молодом мужчине опознали талантливого исполнителя.

«Мы узнаем тебя из тысячи»: Сергея Лазарева подвела маскировка

 

Поклонники раскрыли секрет кумиру в комментариях. Оказывается, его фанатам сердце подсказывает. Другие честно признались, что следят за сторис артиста в Instagram, поэтому изменения во внешности от них не ускользнули. Третьи рассказали, что опознать певца им помогли усы. А четвертые уверяют, что даже в парандже Сергей от них не скроется. «Мы узнаем тебя из тысяч», - заявили они.

Далее пользователи посоветовали Лазареву поплотнее укутываться в шарф и сбрить бороду. Именно эта деталь во внешности и выдала артиста с головой. Другие принялись возражать: «Нос, однозначно нос!». Однако все сошлись на том, что любимого артиста не узнать просто невозможно, или это не настоящий фанат. Пост Сергея за минуту успели оценить 28,5 тысячи пользователей. Около сотни фолловеров поделились комментариями.
Дарья Светозарова
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