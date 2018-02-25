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| | Мадонна надела жгучий наряд из латекса

Мадонна надела жгучий наряд из латекса

Сегодня, 17:36
Всемирно известная певица Мадонна решила удивить фанатов, надев чулки из латекса, врезавшиеся в ее ноги. Также она надела топ из того же латекса, который оказался ей маловат.

Мадонна надела жгучий наряд из латекса

 

Новый прикид Мадонны взбудоражил ее поклонников. Певица обнародовала снимок с одеждой из латекса в Instagram, подписав его: «Если кто-то повернулся к вам спиной, отпустите его». Также на звезде можно увидеть фуражку, которую не так давно надевала приемная дочь певицы. Мадонна с легкостью дает детям примерять ее личные вещи.

Подписчики смогли оценить кадр, отметив, что несмотря на 59-летний возраст, Мадонна находится ныне в хорошей физической форме: ее талии может позавидовать любая 20-летняя девушка. Другие фанаты думают: по возрасту певице такие откровенные наряды.
Никита Готский
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