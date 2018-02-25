Пластический хирург рассказал, сколько стоит превратиться в Ольгу Бузову

Глава косметологической лечебницы «Тесла-клиник» Татьяна Аюпова поведала, что в последнее время внешность Ольги Бузовой является предметом мечтаний миллионов девушек. В эту клинику обратилось огромное количество женщин, пожелавших получить лицо и тело как у звезды.

Пойда Анна

По словам руководителя «Тесла-клиник», до недавнего времени объектом всеобщего поклонения являлась Анджелина Джолли, в которую с помощью ряда косметических манипуляций мечтали превратиться миллионы, однако теперь пальма первенства перешла к Ольге Бузовой.Врачи-косметологи откровенно поведали о количестве операций и различных процедур, которым себя подвергает певица, а также подсчитали, в какую сумму ей обходится искусственная красота.В соответствии с подсчетами, Бузова потратила около 350 тысяч на коррекцию формы носа, а также еще 50 тысяч на исправление скул, а вот инъекционно-контурная пластика овала лица обошлась звезде не менее, чем в 200 тысяч рублей. Девушка также раз в 3–4 месяца корректирует губы, что стоит около 25 тысяч. В целом стоимость образа Бузовой достигает около 2,2 миллиона рублей.