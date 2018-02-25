«Очередной альфонс»: Анастасию Волочкову обвинили за неумение выбирать достойных мужчин

Известная российская балерина Анастасия Волочкова показала новое фото со своим новым возлюбленным, которого называет Михаилом. Однако поклонники стали критиковать знаменитость за то, что Волочкова так и не научилась выбирать себе достойных мужчин.

Фанаты Анастасии Волочковой стали утверждать, что 42-летняя балерина так и не научилась строить отношения с «правильными» мужчинами. Поклонники считают, что Волочкова нашла себе очередного альфонса, который не работает и все время находится рядом с балериной. Недавно Анастасия познакомила Михаила со своими любимыми лошадьми в конном клубе «Отрада».

Светлана Славянская

«Настя что ты это "чудо" везде таскаешь?! Неприятный скользкий тип», «Ну и мужика себе нашла», «А чем занимается Миша, что у него куча свободного времени? Судя по вашим публикациям, он с вами везде, значит альфонс», «Возник вопрос, Миша безработный? Или штатный клоун?», «Мы все хотим знать кто этот молодой человек? Не аферист ли?», - заявили интернет-пользователи.