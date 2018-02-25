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| | «Очередной альфонс»: Анастасию Волочкову обвинили за неумение выбирать достойных мужчин

«Очередной альфонс»: Анастасию Волочкову обвинили за неумение выбирать достойных мужчин

Сегодня, 17:12
Известная российская балерина Анастасия Волочкова показала новое фото со своим новым возлюбленным, которого называет Михаилом. Однако поклонники стали критиковать знаменитость за то, что Волочкова так и не научилась выбирать себе достойных мужчин.

«Очередной альфонс»: Анастасию Волочкову обвинили за неумение выбирать достойных мужчин

 

Фанаты Анастасии Волочковой стали утверждать, что 42-летняя балерина так и не научилась строить отношения с «правильными» мужчинами. Поклонники считают, что Волочкова нашла себе очередного альфонса, который не работает и все время находится рядом с балериной. Недавно Анастасия познакомила Михаила со своими любимыми лошадьми в конном клубе «Отрада».

 

«Настя что ты это "чудо" везде таскаешь?! Неприятный скользкий тип», «Ну и мужика себе нашла», «А чем занимается Миша, что у него куча свободного времени? Судя по вашим публикациям, он с вами везде, значит альфонс», «Возник вопрос, Миша безработный? Или штатный клоун?», «Мы все хотим знать кто этот молодой человек? Не аферист ли?», - заявили интернет-пользователи.
Светлана Славянская
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