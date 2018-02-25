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| | «Копия Жанны»: Наталья Фриске очаровала фигурой в купальнике

«Копия Жанны»: Наталья Фриске очаровала фигурой в купальнике

Сегодня, 16:11
Наталья Фриске покинула зимнюю холодную Москву и отправилась на отдых в солнечный Майами. Недавно девушка поделилась свежим фото, где показала свою фигуру в открытом купальнике.

«Копия Жанны»: Наталья Фриске очаровала фигурой в купальнике

 

На днях Наталья Фриске обновила свой Instagram, где продемонстрировала свои женственные формы в открытом купальнике. На снимке Наталья загорает на теплом солнышке. Поклонники в комментариях отметили, что девушка очень сильно напоминает свою покойную сестру Жанну Фриске, с которой она очень похожа во внешности.

«Наташа, фигура очень крутая», «как же на Жанну похожа, даже фигурой», «Ух ты красавица», «сначала подумала, что старое фото Жанны», «В профиль как же на Жанночку похожа», - комментировали снимок Натальи её подписчики в Instagram.
Светлана Славянская
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