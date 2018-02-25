Анна Семенович начала получать подарки за 4 дня до дня рождения

День рождения телеведущей и актрисы Анны Семенович – 1 марта. Однако знаменитость написала Instagram, что подарки начала получать за 4 дня до этой даты, как сообщает VladTime.

Артистка показала красивую шубку, отметив, что ей по душе подобные «обновочки». «В ней моё настроение становится ещё ярче», подчеркнула Анна Семенович, заметив, что прекрасно себя чувствует. Поклонники от души порадовались за свою любимицу, а некоторые даже начали также поздравлять её с днём рождения.

Стоит отметить, что пост был рекламного характера, однако в связи с его необычностью бурного негатива не вызвал. Интернет-пользователи подчеркнули, что Анна Семенович прекрасно выглядит, отметив, что это один из лучших её образов. Некоторых, впрочем, удивило, что у артистки повторяется обувь. Они поинтересовались, неужели при обилии нарядов и хорошем заработке знаменитость не может себе позволить ноги украсить чем-то другим.

Ирина Летинская