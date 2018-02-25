Анна Семенович начала получать подарки за 4 дня до дня рождения

Анна Семенович начала получать подарки за 4 дня до дня рожденияСегодня, 15:26
Популярная российская певица и телеведущая Анна Семенович на днях удивила прохожих тем, что прогуливалась по городу в нарядном платье и это в декабре. Однако
Секс-символ России Анна Семенович опубликовала на своей странице в Instagram новое фото с отдыха на Бали. На нем звезда изображена сидящей в сексуальной позе
Актриса и телеведущая Анна Семенович пожаловалась подписчикам в Instagram на "ленивое настроение". Звезда призналась, что с трудом заставила себя покинуть дом.