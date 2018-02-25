Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Мнения

Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Российский шоу-бизнес «За!» отечественный спорт.

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

От Редактора

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

Как давно пришельцы на Земле?

Сюжеты :

Поклонники взбудоражены пропажей памятника Владиславу Галкину «Порно-Рыбка» хочет устроить групповой секс с российскими хоккеистами Пластический хирург рассказал, сколько стоит превратиться в Ольгу Бузову Фанат сборной России по хоккею отобрал у канадцев флаг на Олимпиаде КНДР сравнила санкции США с «актом войны» Британские инженеры предлагают «запитывать» поезда солнечной энергией Комик ТНТ пожелал смерти зрительнице, у которой умер отец Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке брюшного тифа в Пакистане Российские хоккеисты отметили победу шампанским и матерными песнями «Ленинграда» Vodafone Украина создал сервис для проверки совместимости SIM-карты с 4G В Сети фанаты ликуют после победы России над Германией на Олимпиаде Детские зимние Олимпийские игры: В Сети набирает популярность новый ролик
| | Комик ТНТ пожелал смерти зрительнице, у которой умер отец

Комик ТНТ пожелал смерти зрительнице, у которой умер отец

Сегодня, 15:12
Юморист канала ТНТ пожелал смерти зрительнице во время своего шоу в Сургуте. Женщина громко беседовала по телефону, оказалось, у нее умер родственник.

Комик ТНТ пожелал смерти зрительнице, у которой умер отец

 

Выступая в филармонии, комик Нурлан Сабуров неудачно пошутил над зрительницей, сидевшей в зале. Он пожелал ей «сдохнуть» после того, как та принялась громко разговаривать по телефону. Как позже стало известно, у нее в семье произошла трагедия.

Во время номера Сабурова одна из женщин громко сказала по телефону слово «мама» и выскочила из аудитории. Артист спросил, что могло произойти, после чего добавил буквально следующее: «Надеюсь, ты сдохла». Зал громко рассмеялся на такое злобное выражение юмориста. Позже стало известно, что у женщины умер отец, по этой причине ей позвонила родная мать и та поспешно вышла из зала, где происходил концерт. Сабурова по завершению выступления сильно раскритиковали за его цитату.
Никита Готский
Новости по теме
Скончался знаменитый американский комик и актёр Джерри Ван Дайк
Скончался знаменитый американский комик и актёр Джерри Ван Дайк

Комик и актёр Джерри Ван Дайк, за плечами которого более 40 телевизионных проектов, сериалов и кинокартин с его участием в главной роли, умер в возрасте 86 лет

В Астрахани звезда ТНТ во время концерта дал пощечину зрителю
В Астрахани звезда ТНТ во время концерта дал пощечину зрителю

В Астрахани звезда ТНТ во время концерта дал пощечину зрителю. Мероприятие с участием Нурлана Сабурова прошло в субботу с аншлагом. Сам Сабуров шокировал

В Калининградской области женщина убила мужа из-за громко работавшего телевизора
В Калининградской области женщина убила мужа из-за громко работавшего телевизора

В Калининградской области в суд передано дело об убийстве женщиной своего супруга. Повод для насилия стал громко включенный телевизор. Об этом журналистам

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости