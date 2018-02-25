Комик ТНТ пожелал смерти зрительнице, у которой умер отец

Юморист канала ТНТ пожелал смерти зрительнице во время своего шоу в Сургуте. Женщина громко беседовала по телефону, оказалось, у нее умер родственник.

Никита Готский

Выступая в филармонии, комик Нурлан Сабуров неудачно пошутил над зрительницей, сидевшей в зале. Он пожелал ей «сдохнуть» после того, как та принялась громко разговаривать по телефону. Как позже стало известно, у нее в семье произошла трагедия.Во время номера Сабурова одна из женщин громко сказала по телефону слово «мама» и выскочила из аудитории. Артист спросил, что могло произойти, после чего добавил буквально следующее: «Надеюсь, ты сдохла». Зал громко рассмеялся на такое злобное выражение юмориста. Позже стало известно, что у женщины умер отец, по этой причине ей позвонила родная мать и та поспешно вышла из зала, где происходил концерт. Сабурова по завершению выступления сильно раскритиковали за его цитату.