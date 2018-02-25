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| | МакSим испугалась переезда на новую квартиру

МакSим испугалась переезда на новую квартиру

Сегодня, 15:09
Популярная российская поп-исполнительница МакSим поведала о трудностях, с которыми она столкнулась при переезде на новую и полностью отремонтированную квартиру. В первое время она чувствовала себя не комфортно на новом месте, норовя при каждом удобном случае сбежать на старую жилплощадь.

МакSим испугалась переезда на новую квартиру

 

По словам звезды, она приобрела новую квартиру в элитном доме, где решила сделать ремонт, учитывая вкусы своей семьи. Она объяснила дизайнерам свою позицию, пожелав, чтобы они создали место с изысканной и утонченной атмосферой.

 

Однако по завершению ремонтных и отделочных работ, когда пришло время перебираться на новое место, МакSим ощутила беспокойство, которое лишь усилилось в самой квартире, поэтому спустя три дня сбежала на старое место. Тем не менее, она смогла пересилить себя и окончательно переехать, при этом она не взяла практически никаких вещей из старой жизни, приобретя взамен им другие, дабы окончательно распрощаться с прошлым.
Пойда Анна
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