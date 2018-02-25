МакSим испугалась переезда на новую квартиру

Популярная российская поп-исполнительница МакSим поведала о трудностях, с которыми она столкнулась при переезде на новую и полностью отремонтированную квартиру. В первое время она чувствовала себя не комфортно на новом месте, норовя при каждом удобном случае сбежать на старую жилплощадь.

По словам звезды, она приобрела новую квартиру в элитном доме, где решила сделать ремонт, учитывая вкусы своей семьи. Она объяснила дизайнерам свою позицию, пожелав, чтобы они создали место с изысканной и утонченной атмосферой.

Пойда Анна

Однако по завершению ремонтных и отделочных работ, когда пришло время перебираться на новое место, МакSим ощутила беспокойство, которое лишь усилилось в самой квартире, поэтому спустя три дня сбежала на старое место. Тем не менее, она смогла пересилить себя и окончательно переехать, при этом она не взяла практически никаких вещей из старой жизни, приобретя взамен им другие, дабы окончательно распрощаться с прошлым.