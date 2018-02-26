Актер Александр Демидов рассказал о плохих отношениях с дочерью

Известный российский актер Александр Демидов рассказал о некоторых подробностях из своей жизни. В частности, он поведал, по какой причине перестал выходить на связь со своей старшей дочерью.

Никита Готский

На сегодняшний день Демидову 47 лет, он снялся в двух десятках кинокартин. Александр активно работает в театре, поет авторские песни и много гастролирует. При этом личная жизнь артиста сложилась не сразу.Он был трижды женат. Первая любовь подарила актеру дочь Софию, с которой он общался определенное время, но со временем, как грустно говорит Александр, отношения между ними сошли на нет. От второго брака у Демидова есть сын Игнатий, с ним артист продолжает общаться, а нынешняя жена певца и артиста успешно наладила контакт с неродным ей ребенком. Александр сожалеет, что общение с дочкой сильно ухудшились, возникли какие-то обиды, но в это же время он старается радоваться каждому дню и рад своей новой семье.