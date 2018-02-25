У Робина Тика родилась дочь Миа Лав

На свет наследница артиста появилась 22 февраля, родители решили назвать ее Миа Лав. Дочь стала первым ребенком для возлюбленной исполнителя Эйприл Лав Гири, которая младше любимого человека на 17 лет. У Тика от прежних любовных союзов имеется семилетний сын Джулиан. Сегодня Робин опубликовал на своей странице в Instagram видеоролик, где держит на руках маленькую дочь.
Тик встречается с Эйприл больше трех лет. В начале второго месяца зимы пара устроила вечеринку, которую счастливые родители посвятили рождению девочки. Семья много фотографировалась, дабы запечатлеть появления на свет нового ребенка. Робин сообщает, что имя сестре придумал Джулиан.