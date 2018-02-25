"Нас не сломить": Бузова рассказала о личных впечатлениях от победы хоккеистов на Олимпиаде

Ольга Бузова выразила своей мнение относительно победы отечественной команды по хоккею на Олимпиаде на странице в Instagram. «Чемпионы. Лучшие. Спасибо за победу. Нас ничем и никем не сломить. Россия, мы с тобой. Урааааааааа», - подписала снимок певица. Фото сборной России артистка опубликовала с особой эмоциональностью, спортсмены улыбаются, эмоции на их лице непередаваемые. Примечательно, что, не взирая на постоянную критику многочисленных публикаций Ольги Бузовой в сети, этот пост оказался вдохновляющим для многих ее подписчиков. Практически все комментарии посвящены патриотическому настрою и словам поддержки победителям: «Какие молодцы!!! Вот это команда, мощь. Супер!!!», «Молодцы наши, так держать», «Хоккеисты- это лучшие парни страны». Не обошлось и без мнения антифанатов Бузовой и отечественных хоккеистов: «Ахах, первый раз за 20 лет! Нас ничем не сломить».

Дыль Лилия

Известно, что на сегодняшний день имя Ольги Бузовой замешано в весьма нелицеприятном скандале в мире шоу-бизнеса. Андрей Скороход позволил себе обозвать певицу «шлюхой», что возмутило саму артистку и ее поклонников. В ответ Ольга Бузова сообщила, что намерена защитить свою честь в судовом порядке. А вот часть последнего поста певицы «нас не сломить» расценили, как не только гордость за свою страну, но и ответ на сложившийся ситуацию в ее жизни. «Не обижу себя, и больше не позволю это никому», - написала в одной из своих публикаций артистка.Ольга Бузова не перестает радовать свою аудиторию новыми публикациями и социальным посылом к аудитории. Так, патриотизм оказался не единственной позицией артистки, которую она освещает в социальной сети. Неоднократно ее обвиняли в феминизме за публикацию «Пока мужчины отдыхают, женщины работают», а также в эксгибиционизме за голый снимок-поздравление с 23 февраля. Не случайно ранее директор Ольги Бузовой назвал певицу не просто артистом, а феноменом в современном шоу-бизнесе, апеллируя к ее известности и возможности влиять на мнение отечественной аудитории. К слову, многие не согласились с таким утверждением, раскритиковав ценовую политику на новогодние выступления госпожи Бузовой.