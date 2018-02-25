Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Мнения

Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Российский шоу-бизнес «За!» отечественный спорт.

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

От Редактора

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

Как давно пришельцы на Земле?

Сюжеты :

Поклонники взбудоражены пропажей памятника Владиславу Галкину «Порно-Рыбка» хочет устроить групповой секс с российскими хоккеистами Пластический хирург рассказал, сколько стоит превратиться в Ольгу Бузову Фанат сборной России по хоккею отобрал у канадцев флаг на Олимпиаде КНДР сравнила санкции США с «актом войны» Британские инженеры предлагают «запитывать» поезда солнечной энергией Комик ТНТ пожелал смерти зрительнице, у которой умер отец Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке брюшного тифа в Пакистане Российские хоккеисты отметили победу шампанским и матерными песнями «Ленинграда» Vodafone Украина создал сервис для проверки совместимости SIM-карты с 4G В Сети фанаты ликуют после победы России над Германией на Олимпиаде Детские зимние Олимпийские игры: В Сети набирает популярность новый ролик
| | "Нас не сломить": Бузова рассказала о личных впечатлениях от победы хоккеистов на Олимпиаде

"Нас не сломить": Бузова рассказала о личных впечатлениях от победы хоккеистов на Олимпиаде

Сегодня, 14:28
Ольга Бузова выразила своей мнение относительно победы отечественной команды по хоккею на Олимпиаде на странице в Instagram. «Чемпионы. Лучшие. Спасибо за победу. Нас ничем и никем не сломить. Россия, мы с тобой. Урааааааааа», - подписала снимок певица. Фото сборной России артистка опубликовала с особой эмоциональностью, спортсмены улыбаются, эмоции на их лице непередаваемые. Примечательно, что, не взирая на постоянную критику многочисленных публикаций Ольги Бузовой в сети, этот пост оказался вдохновляющим для многих ее подписчиков. Практически все комментарии посвящены патриотическому настрою и словам поддержки победителям: «Какие молодцы!!! Вот это команда, мощь. Супер!!!», «Молодцы наши, так держать», «Хоккеисты- это лучшие парни страны». Не обошлось и без мнения антифанатов Бузовой и отечественных хоккеистов: «Ахах, первый раз за 20 лет! Нас ничем не сломить».

"Нас не сломить": Бузова рассказала о личных впечатлениях от победы хоккеистов на Олимпиаде

 

Известно, что на сегодняшний день имя Ольги Бузовой замешано в весьма нелицеприятном скандале в мире шоу-бизнеса. Андрей Скороход позволил себе обозвать певицу «шлюхой», что возмутило саму артистку и ее поклонников. В ответ Ольга Бузова сообщила, что намерена защитить свою честь в судовом порядке. А вот часть последнего поста певицы «нас не сломить» расценили, как не только гордость за свою страну, но и ответ на сложившийся ситуацию в ее жизни. «Не обижу себя, и больше не позволю это никому», - написала в одной из своих публикаций артистка.

Ольга Бузова не перестает радовать свою аудиторию новыми публикациями и социальным посылом к аудитории. Так, патриотизм оказался не единственной позицией артистки, которую она освещает в социальной сети. Неоднократно ее обвиняли в феминизме за публикацию «Пока мужчины отдыхают, женщины работают», а также в эксгибиционизме за голый снимок-поздравление с 23 февраля. Не случайно ранее директор Ольги Бузовой назвал певицу не просто артистом, а феноменом в современном шоу-бизнесе, апеллируя к ее известности и возможности влиять на мнение отечественной аудитории. К слову, многие не согласились с таким утверждением, раскритиковав ценовую политику на новогодние выступления госпожи Бузовой.
Дыль Лилия
Новости по теме
Ольга Бузова снова оголилась для фото в Instagram
Ольга Бузова снова оголилась для фото в Instagram

Популярная телеведущая, дизайнер, модель и певица Ольга Бузова решила порадовать своих поклонников очередным «голым» снимком. Некоторые пользователи Сети

Бузова опубликовала в сети пикантный снимок с мужем в постели
Бузова опубликовала в сети пикантный снимок с мужем в постели

Телеведущая, модель, актриса, в прошлом участница телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова решила ответить на критику своих фанатов и опубликовала в сети пикантный

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости