"Нас не сломить": Бузова рассказала о личных впечатлениях от победы хоккеистов на Олимпиаде

Известно, что на сегодняшний день имя Ольги Бузовой замешано в весьма нелицеприятном скандале в мире шоу-бизнеса. Андрей Скороход позволил себе обозвать певицу «шлюхой», что возмутило саму артистку и ее поклонников. В ответ Ольга Бузова сообщила, что намерена защитить свою честь в судовом порядке. А вот часть последнего поста певицы «нас не сломить» расценили, как не только гордость за свою страну, но и ответ на сложившийся ситуацию в ее жизни. «Не обижу себя, и больше не позволю это никому», - написала в одной из своих публикаций артистка.
Ольга Бузова не перестает радовать свою аудиторию новыми публикациями и социальным посылом к аудитории. Так, патриотизм оказался не единственной позицией артистки, которую она освещает в социальной сети. Неоднократно ее обвиняли в феминизме за публикацию «Пока мужчины отдыхают, женщины работают», а также в эксгибиционизме за голый снимок-поздравление с 23 февраля. Не случайно ранее директор Ольги Бузовой назвал певицу не просто артистом, а феноменом в современном шоу-бизнесе, апеллируя к ее известности и возможности влиять на мнение отечественной аудитории. К слову, многие не согласились с таким утверждением, раскритиковав ценовую политику на новогодние выступления госпожи Бузовой.