Хороший трофей: Волочкова после секса с любовником повесила наручники над кроватью

Анастасия Волочкова случайно показала наручники, которыми любовник прицепляет её к кровати по ночам. Она повесила трофей над своей кроватью, куда часто заходит дочь Ариадна.

Вещий Олег

Любовником балерины является Михаил Логинов. Вместе с ним Волочкова сейчас проводит много времени. В своём блоге балерина опубликовала снимок, на котором она укуталась в одеяло с изображением малины. «Не жизнь, а малина! Прекрасное воскресное яркое утро», - написала балерина в своём блоге. Подписчики сразу же заметили, что над кроватью у Волочковой висят наручники., - написала одна из подписчиц. На наручники стали обращать внимание и другие фанаты. В целом, они раскритиковали Волочкову, потому что спальню регулярно посещает дочь Ариадна и может задаться вопросом, почему наручники с красным мехом висят на стене.Некоторые предположили, что так Волочкова показала свой трофей, которым гордится. Ранее Михаил Логинов на своей странице уже показывал эти наручники, отмечая, что важно не потерять ключ перед сексом с Волочковой. Сама же балерина не стала комментировать свои БДСМ-утехи в постели.