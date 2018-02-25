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| | «Устала быть блондинкой»: Ким Кардашьян кардинально сменила цвет волос

«Устала быть блондинкой»: Ким Кардашьян кардинально сменила цвет волос

Сегодня, 14:09
Звезда семейного реалити-шоу Ким Кардашьян удивила поклонников заявлением о том, что она устала от своих светлых волос. Об этом знаменитость уточнила в своем аккаунте в Twitter.

«Устала быть блондинкой»: Ким Кардашьян кардинально сменила цвет волос

 

37-летняя королева эпатажа Ким Кардашьян сообщила, что намерена кардинально изменить свою внешность и перекрасить длинные светлые волосы. Стоит отметить, что светская львица более шести месяцев была платиновой блондинкой. Однако теперь знаменитость даже наняла стилиста Криса Эпплтона, который подберет для Ким новый образ и, возможно, даже расширит цветовую палитру для нового цвета волос девушки.

Поклонники Ким Кардашьян предложили знаменитости подумать о возвращении к традиционной черной гриве. Однако сама звезда реалити-шоу намерена на кардинальные эксперименты с внешностью.
Светлана Славянская
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