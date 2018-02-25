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| | Александра Гозиас занялась благотворительностью и молит о помощи

Александра Гозиас занялась благотворительностью и молит о помощи

Сегодня, 13:32
Звезда реалити-шоу «Дом-2» Александра Гозиас решила не следовать примеру многих коллег по телестройке и постить обнаженные фотографии с морских курортов. Ее очередная публикация в Instagram разительно отличается от прежних. Александра просто молит о помощи от имени своего знакомого, жене и ребенку которого срочно нужна помощь.

Александра Гозиас занялась благотворительностью и молит о помощи

 

«Домоседка» уверяет, что ее посредничеством пользуется проверенное лицо. История, размещенная в микроблоге Саши, реальная, а проблема требует незамедлительного решения. У жены просителя случился инсульт во время беременности, и женщина пережила клиническую смерть. Далее вся жизнь супруга сосредоточилась на больничной койке – врачи боролись за жизнь Ксении. Будни и праздники он проводил у постели жены, которая сейчас находится в состоянии малого сознания, и так длится 105 дней. Парализованной полностью женщине нужно лечение за границей. Часть денег на лечение уже собрали, но нужно еще девять миллионов рублей. Алексей в отчаянии, ведь спасать нужно не только супругу, но и сына. Едва родившись, малыш перенес тяжелейшую операцию на головном мозге.

Всего за десять минут публикацию Александры Гозиас лайкнули более тысячи фолловеров. Многие одобрили ее инициативу и похвалили за доброе сердце, но были люди, которые отнеслись к этому с недоверием и даже издевкой. «А ты продай свой бизнес и машину и помоги», - написали они в комментариях. Однако на черствого комментатора тут же набросились остальные подписчики. Его обвинили в жестокости и посоветовали показать на личном примере, как нужно все продавать ради помощи ближнему. Остальные не стали вступать в полемику и просто пожелали здоровья матери и малышу.
Дарья Светозарова
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