Ирина Безрукова захотела купить дом на Горном Алтае

На Алтай Безрукова, известная отечественным киноманам по фильмам «Графиня де Монсоро», «Китайский сервиз», «Участок» и другие, отправилась в начале нынешнего года. Знаменитость прошла курс лечебного голодания в одном из санаториев Чемальского района, где лечились и иные артисты. Красивая местность так понравилась Ирине, что она захотела обзавестись здесь собственной недвижимостью.
По словам Безруковой, она нашла уединенное место в Горном Алтае, дабы приезжать сюда для отдыха от шума и суеты российских мегаполисов. Актриса известна здоровым образом жизни, она не пьет алкоголь и не курит. Она хочет купить дом, вид с окон которого открывался бы на горы.