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| | Ирина Безрукова захотела купить дом на Горном Алтае

Ирина Безрукова захотела купить дом на Горном Алтае

Вчера, 22:20
Российская актриса Ирина Безрукова недавно отдыхала на территории Горного Алтая, там она прошла курс лечебного голодания. Регион так понравился ей, что звезда решила купить там дом.

Ирина Безрукова захотела купить дом на Горном Алтае

 

На Алтай Безрукова, известная отечественным киноманам по фильмам «Графиня де Монсоро», «Китайский сервиз», «Участок» и другие, отправилась в начале нынешнего года. Знаменитость прошла курс лечебного голодания в одном из санаториев Чемальского района, где лечились и иные артисты. Красивая местность так понравилась Ирине, что она захотела обзавестись здесь собственной недвижимостью.

По словам Безруковой, она нашла уединенное место в Горном Алтае, дабы приезжать сюда для отдыха от шума и суеты российских мегаполисов. Актриса известна здоровым образом жизни, она не пьет алкоголь и не курит. Она хочет купить дом, вид с окон которого открывался бы на горы.
Никита Готский
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