Жена Джигана опубликовала трогательное видео с младшей дочерью

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала трогательное видео с младшей дочерью Майей. Поклонники отметили, что девочка очень красивая и похожа на отца и старшую сестру.

«И как она кайфует от еды. Вы бы знали. Причмокивает, голову запрокидывает, глаза закатывает, мычит от удовольствия», - отметила супруга Джигана, подчеркнув, что ей дочка напоминает домовёнка из-за причёски. ролике маленькую Майю, которой нет ещё и года, кормят. Оксана Самойлова просит девочку продемонстрировать, как у неё получается «дай-дай», то есть, дать знать, что хочет ещё., - отметила супруга Джигана, подчеркнув, что ей дочка напоминает домовёнка из-за причёски.

Большая часть поклонников порадовались появлению такого трогательного ролика. Впрочем, некоторые удивились наличию данного видео, припомнив, что ранее Оксана Самойлова признавалась, что не понимает, зачем подобное вообще выкладывать в Сеть, как сообщает VladTime.

Ирина Летинская