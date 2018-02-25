Жена Джигана опубликовала трогательное видео с младшей дочерью

Жена Джигана опубликовала трогательное видео с младшей дочерьюСегодня, 13:02
Оксана Самойлова вместе с семьей отдыхает в Майами. Супруга Джигана продолжает радовать поклонников новыми фото. На одном из снимков стильную Самойлову
Супруга российского рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала о своем похудении, опубликовав в Сети откровенную фотографию. Кадром девушка поделилась в
Беременная жена рэпера Джигана Оксана Самойлова ходит в спортзал. Фотографию с последней тренировки она опубликовала в Instagram.