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| | Жена Джигана опубликовала трогательное видео с младшей дочерью

Жена Джигана опубликовала трогательное видео с младшей дочерью

Сегодня, 13:02
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала трогательное видео с младшей дочерью Майей. Поклонники отметили, что девочка очень красивая и похожа на отца и старшую сестру.

Жена Джигана опубликовала трогательное видео с младшей дочерью

 

В ролике маленькую Майю, которой нет ещё и года, кормят. Оксана Самойлова просит девочку продемонстрировать, как у неё получается «дай-дай», то есть, дать знать, что хочет ещё. «И как она кайфует от еды. Вы бы знали. Причмокивает, голову запрокидывает, глаза закатывает, мычит от удовольствия», - отметила супруга Джигана, подчеркнув, что ей дочка напоминает домовёнка из-за причёски.

Большая часть поклонников порадовались появлению такого трогательного ролика. Впрочем, некоторые удивились наличию данного видео, припомнив, что ранее Оксана Самойлова признавалась, что не понимает, зачем подобное вообще выкладывать в Сеть, как сообщает VladTime.

Ирина Летинская
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