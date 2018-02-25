У Юлии Началовой появился новый кавалер

Расставшись с Александром Фроловым Юлия Началова пытается скрывать факты личной жизни. Ныне же у нее появился новый ухажер, имя которого не разглашается.

Никита Готский

Началова не распространяется по поводу того, с кем встречается, но недавно она обнародовала в Сети фото роскошного подарка от очередного мужчины. Огромный букет красных роз получила звезда в подарок. Имя богатого кавалера Юлия не раскрыла, но отправила ему виртуальный поцелуй, написав также поздравление в адрес все того же возлюбленного.Фанаты Началовой рады за кумира, хоть и не знают, с кем она завела новые отношения. Продолжительное время у Юлии не было полноценной личной жизни. Известно, что в настоящее время девушка пишет книгу-автобиографию, где, вероятно, и огласит причины расставания с Фроловым.