Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Мнения

Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Российский шоу-бизнес «За!» отечественный спорт.

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

От Редактора

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

Как давно пришельцы на Земле?

Сюжеты :

Поклонники взбудоражены пропажей памятника Владиславу Галкину «Порно-Рыбка» хочет устроить групповой секс с российскими хоккеистами Пластический хирург рассказал, сколько стоит превратиться в Ольгу Бузову Фанат сборной России по хоккею отобрал у канадцев флаг на Олимпиаде КНДР сравнила санкции США с «актом войны» Британские инженеры предлагают «запитывать» поезда солнечной энергией Комик ТНТ пожелал смерти зрительнице, у которой умер отец Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке брюшного тифа в Пакистане Российские хоккеисты отметили победу шампанским и матерными песнями «Ленинграда» Vodafone Украина создал сервис для проверки совместимости SIM-карты с 4G В Сети фанаты ликуют после победы России над Германией на Олимпиаде Детские зимние Олимпийские игры: В Сети набирает популярность новый ролик
| | У Юлии Началовой появился новый кавалер

У Юлии Началовой появился новый кавалер

Вчера, 21:40
Расставшись с Александром Фроловым Юлия Началова пытается скрывать факты личной жизни. Ныне же у нее появился новый ухажер, имя которого не разглашается.

У Юлии Началовой появился новый кавалер

 

Началова не распространяется по поводу того, с кем встречается, но недавно она обнародовала в Сети фото роскошного подарка от очередного мужчины. Огромный букет красных роз получила звезда в подарок. Имя богатого кавалера Юлия не раскрыла, но отправила ему виртуальный поцелуй, написав также поздравление в адрес все того же возлюбленного.

Фанаты Началовой рады за кумира, хоть и не знают, с кем она завела новые отношения. Продолжительное время у Юлии не было полноценной личной жизни. Известно, что в настоящее время девушка пишет книгу-автобиографию, где, вероятно, и огласит причины расставания с Фроловым.
Никита Готский
Новости по теме
Мать Юлии Началовой рассказала о состоянии дочери после разрыва с Александром Фроловым
Мать Юлии Началовой рассказала о состоянии дочери после разрыва с Александром Фроловым

Таисия Николаевна поведала журналистам о тяжелом разрыве ее дочери Юлии Началовой и известного хоккеиста Александра Фролова.

Юлия Началова снова собирается замуж
Юлия Началова снова собирается замуж

Юлия Началова снова собирается замуж и хочет родить минимум еще двоих детей. Осталось только найти избранника.

Юлия Началова шокировала фанатов своей худобой
Юлия Началова шокировала фанатов своей худобой

Юлия Началова сильно похудела. Многие связывают это с ее недавним разводом.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости