«Нос не для слабонервных»: Алёне Водонаевой посоветовали уменьшить нос

Популярная отечественная телеведущая и экс-участница скандальной телестройки «Дом-2» Алёна Водонаева возмутила фанатов своей естественной внешностью. Поклонники стали критиковать не только густые брови девушки, но и нос, который посчитали очень большим.

Светлана Славянская

35-летняя Алёна Водонаева не раз утверждала, что является поклонницей натуральной красоты. По этой причине знаменитость отказалась от уколов ботокса и различных процедур по удалению морщин. Девушка даже не боится показать свою внешность без макияжа. Однако поклонники нашли изъяны в Алёне и основной проблемой назвали густые брови и большой нос.«Какая страшная без майкапа», «А с левым глазом то что?», «Ну хоть в этот раз одетая», «брови кошмар», «А что с бровками-то? Лес густой! Что волосы вечно не в порядке, что брови, неухоженная какая-то», «Нос огромный, ужас», «Нос рос-рос, за семерых вырос!», - комментировали внешность Водонаевой интернет-пользователи.