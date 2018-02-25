Дарья Пынзарь шокировала турков неприемлемым поведением

Телеведущая Дарья Пынзарь, находясь на отдыхе в Турции, шокировала местных неприемлемым поведением. Она смеялась в веселилась на месте гибели сотен турков.

Виктория Ниц

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» и телеведущая Дарья Пынзарь поехала на отдых в Турцию. Во время визита одного из мемориалов Дарья с семьёй много веселилась и смеялась. Она не знала, что крепость, в которой они находились, раньше была тюремной камерой для обречённых на смертную казнь. Со смотровой площадки, где Дарья успела сделать много позитивных фотографий, раньше сбрасывали приговорённых к смерти. Местные жители и свидетели веселья оказались шокированы таким неприемлемым поведением и грубому отношению к их истории.Дарья не стала скрывать свою оплошность. Она поделилась этой историей в Instagram и призвала своих подписчиков путешествовать осторожнее. «Наверное, если бы я знала эту информацию до этих фото они были -бы не такие жизнерадостными». Поклонники поддержали её и посочувствовали, обратив внимание, что на самом деле ничего непоправимого не произошло.