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| | Дарья Пынзарь шокировала турков неприемлемым поведением

Дарья Пынзарь шокировала турков неприемлемым поведением

Сегодня, 12:36
Телеведущая Дарья Пынзарь, находясь на отдыхе в Турции, шокировала местных неприемлемым поведением. Она смеялась в веселилась на месте гибели сотен турков.

Дарья Пынзарь шокировала турков неприемлемым поведением

 

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» и телеведущая Дарья Пынзарь поехала на отдых в Турцию. Во время визита одного из мемориалов Дарья с семьёй много веселилась и смеялась. Она не знала, что крепость, в которой они находились, раньше была тюремной камерой для обречённых на смертную казнь. Со смотровой площадки, где Дарья успела сделать много позитивных фотографий, раньше сбрасывали приговорённых к смерти. Местные жители и свидетели веселья оказались шокированы таким неприемлемым поведением и грубому отношению к их истории.

Дарья не стала скрывать свою оплошность. Она поделилась этой историей в Instagram и призвала своих подписчиков путешествовать осторожнее. «Наверное, если бы я знала эту информацию до этих фото они были -бы не такие жизнерадостными». Поклонники поддержали её и посочувствовали, обратив внимание, что на самом деле ничего непоправимого не произошло.
Виктория Ниц
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