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| | Сеть восторгается красотой дочери модели Лены Перминовой

Сеть восторгается красотой дочери модели Лены Перминовой

Сегодня, 12:32
Знаменитая модель Лена Перминова активно выкладывает в Сеть не только свои фотоснимки, но и фото своих детей. Фолловеры отмечают их необычную красоту, больше всего комплиментов достается младшей дочери 31-летней модели – Арине.

Сеть восторгается красотой дочери модели Лены Перминовой

 

Лена и ее супруг-бизнесмен Александр Лебедев воспитывают троих детей. У Арины есть два старших брата, а самой очаровательной крохе исполнилось всего три года, что не мешает ей завоевывать популярность и любовь маминых поклонников. Модель и ее семья отдыхают в теплых странах. На своем аккаунте в соцсети Перминова регулярно выкладывает фото- и видеоотчеты своего отдыха. Наибольшее признание возымело фото «маленького глазастика», как ласково назвала модель свою маленькую наследницу.

Сеть восторгается красотой дочери модели Лены Перминовой

 

Фанаты тут же принялись восторгаться красотой малышки, а особенно, невероятно большими и прекрасными глазками Арины. Поклонники убеждают знаменитость, что ее дочери не просто льстят, как детям многих звезд, а действительно восхищаются ее внешними данными. «Милашка, ангел, зайка» – этими и другими прозвищами кроху наделяют с лихвой. Красоту сестры признают и ее братья – Егор и Никита. Перминова уверяет, что в ее семье нет места зависти и соперничеству. Более 82 тысяч фанатов наградили девочку лайками и комплиментами.
Дарья Светозарова
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