Байкал выдержал Регину Тодоренко на внедорожнике

Ведущей «Орла и Решки» мало экстрима на съёмках передачи. Регина Тодоренко решила опробовать покров льда озера Байкал на прочность, прокатившись по нему на своём внедорожнике.

Отправившись на отдых с Владом Топаловым, телеведущая занялась экстремальными экспериментами. В социальной сети Instagram знаменитость выставила фотографию, где она дрейфовала на своём джипе по льду озера Байкал. Эта новость набрала более трёхсот тысяч лайков, и это ещё не предел. Поклонники восхищаются смелостью Регины Тодоренко, и в то же время, выражают осторожность по отношению к своей жизни.

Дарья Дмитриева

На самом деле, озеро в это время года имеет покров льда более двух метров. Следовательно, выдержать джип, и даже грузовик, ему под силу. Никакому риску Регина не подвергалась.