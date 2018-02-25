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| | Байкал выдержал Регину Тодоренко на внедорожнике

Байкал выдержал Регину Тодоренко на внедорожнике

Сегодня, 12:30
Ведущей «Орла и Решки» мало экстрима на съёмках передачи. Регина Тодоренко решила опробовать покров льда озера Байкал на прочность, прокатившись по нему на своём внедорожнике.

Байкал выдержал Регину Тодоренко на внедорожнике

 

Отправившись на отдых с Владом Топаловым, телеведущая занялась экстремальными экспериментами. В социальной сети Instagram знаменитость выставила фотографию, где она дрейфовала на своём джипе по льду озера Байкал. Эта новость набрала более трёхсот тысяч лайков, и это ещё не предел. Поклонники восхищаются смелостью Регины Тодоренко, и в то же время, выражают осторожность по отношению к своей жизни.

 

На самом деле, озеро в это время года имеет покров льда более двух метров. Следовательно, выдержать джип, и даже грузовик, ему под силу. Никакому риску Регина не подвергалась.
Дарья Дмитриева
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